Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018083, 18 Вт/м, 83 м, S м²:5,8-10,4. Шаг, см: 7-12,5
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 83 м, общая мощность 1494 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.
S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 10,4 м²
S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 8,3 м²
S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 6,6 м²
В комплект теплого пола входит:
- кабельная секция
- гофрированная трубка - 2 м
- заглушка для гофрированной трубы
- лента монтажная перфорированная
- руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201044789
|29.5
|28.4
|11.5
|см.
|4.232
|кг.
CAR
|3
|—
|2
|шт.
|14690201044786
|28.9
|30
|24.3
|см.
|8.667
|кг.
P12
|4
|—
|64
|шт.
|—
|120
|80
|106.2
|см.
|289
|кг.