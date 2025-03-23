Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018083, 18 Вт/м, 83 м, S м²:5,8-10,4. Шаг, см: 7-12,5

Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 83 м, общая мощность 1494 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.



S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 10,4 м²

S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 8,3 м²

S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 6,6 м²





В комплект теплого пола входит:





кабельная секция

гофрированная трубка - 2 м

заглушка для гофрированной трубы

лента монтажная перфорированная

руководство по эксплуатации с гарантийным талоном