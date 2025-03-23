Продукты
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018083, 18 Вт/м, 83 м, S м²:5,8-10,4. Шаг, см: 7-12,5
Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE, SBC018083, 18 Вт/м, 83 м, S м²:5,8-10,4. Шаг, см: 7-12,5

Теплый пол кабельная секция STEP BALANCE (Systeme Electric) мощностью 18 Вт/м, длиной 83 м, общая мощность 1494 Вт. Греющий кабель предназначен для создания системы теплого пола в качестве основного и дополнительного обогрева напольных покрытий, для сухих и влажных помещений, работающей в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Конструкция кабельной секции состоит из двухжильного кабеля со сплошным экраном, дренажным медным проводником. Изоляция жил — PVC повышенной термостойкости, внешняя оболочка — PVC. На теплые полы кабельной секции Systeme Electric предоставляется гарантия сроком 20 лет.

S м² обогрева (130 Вт/м², шаг укладки: 12,5 см): 10,4 м²
S м² обогрева (162 Вт/м², шаг укладки: 10 см): 8,3 м²
S м² обогрева (203 Вт/м², шаг укладки: 8 см): 6,6 м²


В комплект теплого пола входит:

  • кабельная секция
  • гофрированная трубка - 2 м
  • заглушка для гофрированной трубы
  • лента монтажная перфорированная
  • руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

Спецификация
Технические характеристики
EC000405 Нагревательный мат (теплый пол) / электрический обогрев поверхностей
Толщина 5
Подходит для влажных помещений Да
Подходит для обогрева поверхности крыши Нет
Коммутируемая нагрузка 1494-1494
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 20 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104478929.528.411.5 см. 4.232кг.
CAR
32шт.1469020104478628.93024.3 см. 8.667кг.
P12
464шт.12080106.2 см. 289кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Руководство по эксплуатации STEP BALANCE
Дата документа: 23/03/2025
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Руководство по эксплуатации STEP BALANCE
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24
Формат PDF
Размер 807.89 kB
Срок действия: 30/07/2024 - 29/07/2029
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.08009_24
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24
Формат PDF
Размер 540.78 kB
Срок действия: 23/07/2024 - 22/07/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.32216_24
Экологический сертификат
РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368
Формат PDF
Размер 734.22 kB
Срок действия: 18/07/2024 - 17/07/2027
РОСС RU.31545.04ИЗЕ0.РЭС-0368
