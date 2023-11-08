ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БЕЛЫЙ
ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: ATN000192
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый розетки TV проходной 4DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Модель/исполнение Проходная розетка
Лицевая накладка Центральная плата (накладка)
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия механизм
Тип продукта ТВ розетка
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Вес нетто 76 г
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489585952
|7.1
|7.1
|3.32
|см.
|76
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489585959
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|863
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|23606489585956
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.47
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|182
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки телевизионные серии AtlasDesignРозетки телевизионные серии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 329.67 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты