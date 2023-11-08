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ATN000193
ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЛЫЙ
ATN000193

ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: ATN000193
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете белый антенны коннектора TV. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Модель/исполнение Оконечная розетка
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия механизм
Тип продукта ТВ розетка
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Вес нетто 60 г
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895859697.17.13.3 см. 60г.
BB1
210шт.1360648958596623.219.58.9 см. 698г.
CAR
360шт.2360648958596340.424.228.8 см. 4.48кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 152кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 329.67 kB
Розетки телевизионные серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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