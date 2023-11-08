ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БЕЖЕВЫЙ
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БЕЖЕВЫЙ
Референс: ATN000209
Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете. - Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Цвет Бежевый
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Прочее
Вид/ марка материала Термопласт
Основные характеристики
Цветовой оттенок бежевый
Тип продукта колпачок
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): заглушка
Глубина встраивания 0 мм
Тип монтажа утопленный
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481717795
|5.62
|5.62
|0.91
|см.
|9
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|13606481717792
|18
|9.5
|6.5
|см.
|68
|г.
CAR
|3
|—
|80
|шт.
|23606481717799
|40.4
|19.6
|14
|см.
|720
|г.
P12
|4
|—
|3360
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|31.31
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9.1 мм
Высота 56.2 мм
Ширина 57.2 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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