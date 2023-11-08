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ATN000246
ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATN000246

ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, БЕЖЕВЫЙ

Референс: ATN000246
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Комплектация изделия механизм
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895836207.17.14.3 см. 82г.
BB1
215шт.1360648958362737.218.68 см. 1.349кг.
CAR
3120шт.4360648958362838.438.433.2 см. 11.32кг.
P12
42160шт.12080114.6 см. 222кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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