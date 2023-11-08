ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками с выталк., 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками с выталк., 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
Референс: ATN000247
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете розетки одинарной с заземлением, шторками с выталкивателем подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Оснащена специальным механизмом: рычаг при повороте выталкивает вилку из розетки, что особенно удобно при частом подключении к розетке массивных вилок от бытовых приборов.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Комплектация изделия механизм
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583637
|7.1
|7.1
|4.3
|см.
|82
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606489583634
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.346
|кг.
CAR
|3
|—
|120
|шт.
|43606489583635
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|11.29
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|221
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки серии AtlasDesignРозетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme ElectricЭлектроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты