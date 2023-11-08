ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками с выталк., 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в бежевом цвете розетки одинарной с заземлением, шторками с выталкивателем подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Оснащена специальным механизмом: рычаг при повороте выталкивает вилку из розетки, что особенно удобно при частом подключении к розетке массивных вилок от бытовых приборов.