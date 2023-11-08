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ATN000639
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, МОККО
ATN000639
ATN000639

ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, МОККО

Референс: ATN000639
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко двойная USB с разъемами типа A+C - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Коричневый
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Основные характеристики
Выходной ток 2.4 A
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 100...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Длина зачистки проводов 8 мм
Материал термопласт: центральная накладка
Тип подключения 2.0 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 2.4 A
Область применения зарядное устройство
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897107297.17.14 см. 94г.
BB1
28шт.1360648971072623.219.58.9 см. 850г.
CAR
316шт.2360648971072340.424.210.6 см. 1.88кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 188кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
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Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 330.21 kB
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
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