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ATN000687
ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, МОККО
ATN000687

ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, МОККО

Референс: ATN000687
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко двойной аудиорозетки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Мультимедийная розетка / многофункциональная соединительная коробка
Цвет Коричневый
Установка в кабель-канал Нет
Тип крепления Защелкивание
Монтаж в напольную коробку/под полом Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок коричневый
Комплектация изделия механизм
Тип продукта аудио розетка
Тип соединителя mini-jack
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: центральная накладка
Режим фиксации винты
Тип покрытия матовый
Минимальная партия для продажи 1
Вес нетто 0.071 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Экологичность не содержит галогенов
Рабочая температура окружающей среды 5-45 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897022437.17.14.2 см. 71г.
BB1
210шт.1360648970224023.219.58.9 см. 808г.
CAR
360шт.2360648970224740.424.228.8 см. 5.14кг.
P12
41800шт.12080110 см. 129.28кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки аудио серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 201.48 kB
Розетки аудио серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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