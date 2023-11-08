ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, МОККО

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко розетки TV проходной 4DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.