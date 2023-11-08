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ATN000693
ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, МОККО
ATN000693

ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, МОККО

Референс: ATN000693
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко антенны коннектора TV. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Модель/исполнение Оконечная розетка
Лицевая накладка Центральная плата (накладка)
Количество выходов 1
Вид/ марка материала Термопласт
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта ТВ розетка
Цветовой оттенок коричневый
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Вес нетто 60 г
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897085357.17.13.3 см. 60г.
BB1
210шт.1360648970853223.219.58.9 см. 698г.
CAR
360шт.2360648970853940.424.228.8 см. 4.48кг.
P12
41800шт.12080110 см. 109.08кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 329.67 kB
Розетки телевизионные серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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