ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, ГРИФЕЛЬ
Референс: ATN000783
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете грифель розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Серый
Номер цвета RAL 7011
Способ подключения Прочее
Основные характеристики
Тип продукта компьютерная розетка
Цветовой оттенок грифель
Серия AtlasDesign
Тип информационной розетки RJ45
Дополнительные характеристики
Количество разъёмов 2
Тип монтажа утопленный
Категория 5e
Режим фиксации Винтом
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489708573
|7.1
|7.1
|3.8
|см.
|61
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489708570
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|698
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|23606489708577
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.57
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|111.1
|кг.
Документы
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Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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