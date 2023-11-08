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ATN000981
ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, СТАЛЬ
ATN000981

ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, СТАЛЬ

Референс: ATN000981
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Серый
Направление выхода Наклонный (-ое)
Подходит для количества гнезд/разъемов 1
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип телефонной розетки RJ11 (4 контакт(ы) - Категория 3 в 16 Mbit/s
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок сталь
Тип продукта телефонное розетка
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Соединения – клеммы винтовой зажим витая пара
Способ установки винты или лапки
Температура окружающей среды при хранении 0-35 °C
Рабочая температура окружающей среды 15-30 °C
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897087267.17.13.8 см. 59г.
BB1
25шт.13606489708723239.28.9 см. 348г.
CAR
320шт.2360648970872040.424.210.6 см. 1.61кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 160кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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