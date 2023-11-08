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ATN000986
ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, СТАЛЬ
ATN000986

ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, СТАЛЬ

Референс: ATN000986
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете сталь розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категории 6А предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Моноблок с рамкой
Цвет Серый
Способ подключения Прочее
Направление выхода Наклонный (-ое)
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок сталь
Тип информационной розетки RJ45
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Количество разъёмов 2
Тип монтажа утопленный
Категория 6a
Режим фиксации Винтом
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064818131217.17.13.8 см. 60г.
BB1
25шт.13606481813128239.28.9 см. 358г.
CAR
320шт.2360648181312540.424.210.6 см. 1.62кг.
P12
41800шт.3360648181312212080110.4 см. 163.52кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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