ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ПЕСОЧНЫЙ
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: ATN001209
Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный. Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии, которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Накладка/вставка/механизм для выключателей, переключателей и диммеров
Не содержит (без) галогенов Да
Контрольное окошко/световая индикация Нет
С полем для маркировки Нет
Со сменной линзой/символом Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Тип продукта колпачок
Серия продукта AtlasDesign
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): заглушка
Глубина встраивания 0 мм
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820576
|5.62
|0.91
|56.2
|см.
|10
|г.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820573
|18
|6.5
|9.5
|см.
|69
|г.
CAR
|3
|—
|40
|шт.
|23606485820570
|40.4
|14
|19.6
|см.
|730
|г.
P12
|4
|—
|3360
|шт.
|33606485820577
|120
|113
|80
|см.
|79.57
|кг.
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