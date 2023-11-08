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ATN001209
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001209
ATN001209

ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001209
Линейка AtlasDesign

Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный. Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии, которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Накладка/вставка/механизм для выключателей, переключателей и диммеров
Не содержит (без) галогенов Да
Контрольное окошко/световая индикация Нет
С полем для маркировки Нет
Со сменной линзой/символом Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Тип продукта колпачок
Серия продукта AtlasDesign
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): заглушка
Глубина встраивания 0 мм
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858205765.620.9156.2 см. 10г.
BAG
25шт.13606485820573186.59.5 см. 69г.
CAR
340шт.2360648582057040.41419.6 см. 730г.
P12
43360шт.3360648582057712011380 см. 79.57кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Заглушка серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 186.9 kB
Заглушка серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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