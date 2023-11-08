ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, мех., ПЕСОЧНЫЙ
ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, мех., ПЕСОЧНЫЙ
Референс: ATN001213
Механизм выключателя 1-клавишного с подсветкой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 1
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485819938
|7.1
|4
|7.1
|см.
|65
|г.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|13606485819935
|23
|8.9
|9.2
|см.
|383
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606485819932
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|1.72
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 620.66 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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