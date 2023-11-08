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ATN001213
ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, мех., ПЕСОЧНЫЙ
ATN001213
ATN001213

ATLASDESIGN 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, мех., ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001213
Линейка AtlasDesign

Механизм выключателя 1-клавишного с подсветкой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 1
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858199387.147.1 см. 65г.
BAG
25шт.13606485819935238.99.2 см. 383г.
CAR
320шт.2360648581993240.410.624.2 см. 1.72кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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