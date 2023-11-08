ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет песочный) без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.