ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: ATN001222
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет песочный) без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 2
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820279
|124
|38
|83
|мм.
|75
|г.
BAG
|2
|—
|6
|шт.
|13606485820276
|23.2
|8.9
|19.5
|см.
|555
|г.
CAR
|3
|—
|36
|шт.
|23606485820273
|40.4
|28.8
|24.2
|см.
|3.62
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|33606485820270
|120
|101.4
|80
|см.
|126.66
|кг.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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