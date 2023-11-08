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ATN001226
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001226
ATN001226

ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001226
Линейка AtlasDesign

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет песочный) с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Режим фиксации винт
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: все стороны
Количество розеток 2
Количество кабелей 6
Длина зачистки проводов 11 мм
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858202171244883 мм. 89г.
BAG
26шт.1360648582021423.28.919.5 см. 633г.
CAR
336шт.2360648582021140.428.824.2 см. 4.09кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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