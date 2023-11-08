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ATN001233
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001233
ATN001233

ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001233
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный розетки для зарядки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. USB розетка позволяет напрямую заряжать одно или два мобильных устройства. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Выход. напряжение 5 В
Количество выходов 2
Частота 50-60 Гц
Макс. выход. ток 2100 мА
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Выходной ток 2.1 A
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 100...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Длина зачистки проводов 8 мм
Материал термопласт: центральная накладка термопласт: корпус термопласт: внутренняя крышка
Тип защиты защита от короткого замыкания
Стандарты 2004/108/EC 2006/95/EC EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EU директива 2002/95/EC Директива WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования) 2002/96/EC
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858206137.13.87.1 см. 81г.
BAG
28шт.1360648582061023.28.919.5 см. 750г.
CAR
348шт.2360648582061740.428.824.2 см. 4.8кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка USB(A+A) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 329.07 kB
Розетка USB(A+A) cерии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
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