ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: ATN001239
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный двойная USB с разъемами типа A+C. Cовременная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Выход. напряжение 5 В
Количество выходов 2
Частота 50-60 Гц
Макс. выход. ток 2400 мА
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Выходной ток 2.4 A
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
Стандарты 2004/108/EC
[ue] номинальное рабочее напряжение 100...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Длина зачистки проводов 8 мм
Материал термопласт: центральная накладка
Тип защиты защита от короткого замыкания
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820552
|7.1
|4
|7.1
|см.
|95
|г.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|13606485820559
|23.2
|8.9
|19.5
|см.
|859
|г.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|23606485820556
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|1.9
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 330.21 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
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