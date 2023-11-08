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ATN001240
ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001240
ATN001240

ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001240
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет песочный) одинарная без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60884-1
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Количество розеток 1
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858203928.33.518.3 см. 78г.
BAG
25шт.13606485820399238.99.2 см. 451г.
CAR
320шт.2360648582039640.410.624.2 см. 1.99кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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