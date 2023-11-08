ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.