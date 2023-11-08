ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: ATN001249
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный розетки одинарной без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество кабелей 2
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820415
|7.1
|3.5
|7.1
|см.
|64
|г.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820412
|23
|8.9
|9.2
|см.
|381
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820419
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|1.71
|кг.
Документы
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Тип документа
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Размер 473.97 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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