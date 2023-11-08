ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, ПЕСОЧНЫЙ
ATLASDESIGN 1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.6а, 10АХ, механизам, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: ATN001263
Механизм переключателя 1-клавишного с подсветкой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 1
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485819839
|7.1
|4
|7.1
|см.
|70
|г.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|13606485819836
|23
|8.9
|9.2
|см.
|412
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606485819833
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|1.83
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesignВыключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 620.66 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик