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ATN001281
ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001281
ATN001281

ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001281
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Не содержит (без) галогенов Да
С откидной крышкой Нет
С разгрузкой натяжения Нет
Подходит для количества гнезд/разъемов 1
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Серия продукта AtlasDesign
Тип телефонной розетки RJ11 (4 контакт(ы) - Категория 3 в 16 Mbit/s
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовой зажим витая пара
Способ установки винты или лапки
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Температура окружающей среды при хранении 0-35 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858204777.147.1 см. 59г.
BAG
25шт.13606485820474238.99.2 см. 355г.
CAR
320шт.2360648582047140.410.624.2 см. 1.6кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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