ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ПЕСОЧНЫЙ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.