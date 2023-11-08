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ATN001287
ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001287
ATN001287

ATLASDESIGN АУДИОРОЗЕТКА двойная, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001287
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный двойной аудиорозетки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Не содержит (без) галогенов Да
С откидной крышкой Нет
С разгрузкой натяжения Да
Клемма (разъем) для люстры Да
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Тип соединителя mini-jack
Тип продукта аудио розетка
Род тока аудио
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: центральная накладка
Режим фиксации винты
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Минимальная партия для продажи 1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Рабочая температура окружающей среды 5-45 °C
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858201327.14.27.1 см. 70г.
BAG
25шт.13606485820139238.99.2 см. 410г.
CAR
320шт.2360648582013640.410.624.2 см. 1.82кг.
P12
41800шт.33606485820133120110.480 см. 182.2кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки аудио серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 201.48 kB
Розетки аудио серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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