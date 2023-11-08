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ATN001289
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001289
ATN001289

ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001289
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002906 Мультимедиа накладка/вставка для коммуникационных устройств
Количество розеток RJ45 1
Количество коаксиальных розеток IEC 60169-2 1
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Серия продукта AtlasDesign
Количество в одном комплекте 10
Дополнительные характеристики
Форма головки винта pozidriv № 1
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Соединения – клеммы винтовой зажим
Тип покрытия матовый
Емкость зажимного соединения 1 x 1.5...2 x 4 мм² для Жесткий кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм² для Гибкий кабель(и)
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858202317.147.1 см. 58г.
BAG
25шт.13606485820238238.99.2 см. 351г.
CAR
320шт.2360648582023540.410.624.2 см. 1.59кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 342.92 kB
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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