ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: ATN001299
Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Не содержит (без) галогенов Да
С откидной крышкой Нет
С разгрузкой натяжения Да
Клемма (разъем) для люстры Да
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Серия продукта AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Материал термопласт: крышка механизма
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Температура окружающей среды при хранении 0-35 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820057
|7.1
|4.9
|7.1
|см.
|52
|г.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820054
|23
|8.9
|9.2
|см.
|320
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820051
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|1.46
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485820058
|120
|110.4
|80
|см.
|149.85
|кг.
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