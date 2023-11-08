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ATN001299
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001299
ATN001299

ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001299
Линейка AtlasDesign

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Не содержит (без) галогенов Да
С откидной крышкой Нет
С разгрузкой натяжения Да
Клемма (разъем) для люстры Да
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Серия продукта AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Материал термопласт: крышка механизма
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Температура окружающей среды при хранении 0-35 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858200577.14.97.1 см. 52г.
BAG
25шт.13606485820054238.99.2 см. 320г.
CAR
320шт.2360648582005140.410.624.2 см. 1.46кг.
P12
41800шт.33606485820058120110.480 см. 149.85кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Вывод кабельный серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 252.96 kB
Вывод кабельный серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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