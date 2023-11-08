ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БАЗАЛЬТ
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БАЗАЛЬТ
Референс: ATN001427
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет БАЗАЛЬТ) USB с разъемом типа C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-С - 65Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Черный
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201024811
|5.2
|7.2
|9.6
|см.
|0.139
|кг.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|4690201024828
|8.9
|19.5
|23.2
|см.
|1.213
|кг.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|14690201024825
|10.6
|24.2
|40.4
|см.
|2.61
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|110.4
|80
|120
|см.
|252.891
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Розетка USB 65W cерии AtlasDesignРозетка USB 65W cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 230.55 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22
Формат PDF
Размер 1.19 MB
Срок действия: 22/04/2022 - 21/04/2027
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.17865_22ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.17865_22
Формат PDF
Размер 76.35 kB
Срок действия: 20/04/2022 - 19/04/2027
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