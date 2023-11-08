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ATN001427
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БАЗАЛЬТ
ATN001427
ATN001427

ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БАЗАЛЬТ

Референс: ATN001427
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет БАЗАЛЬТ) USB с разъемом типа C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-С - 65Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Черный
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010248115.27.29.6 см. 0.139кг.
BAG
28шт.46902010248288.919.523.2 см. 1.213кг.
CAR
316шт.1469020102482510.624.240.4 см. 2.61кг.
P12
41440шт.110.480120 см. 252.891кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Розетка USB 65W cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 230.55 kB
Розетка USB 65W cерии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22
Формат PDF
Размер 1.19 MB
Срок действия: 22/04/2022 - 21/04/2027
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.17865_22
Формат PDF
Размер 76.35 kB
Срок действия: 20/04/2022 - 19/04/2027
ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.17865_22
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