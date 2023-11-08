GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ГРАФИТ
GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ГРАФИТ
Референс: GSL001327
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) USB с разъемом типа C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-С - 65Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Количество выходов 2
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия продукта Glossa
Тип продукта USB-розетка
Комплектация изделия механизм
Выходной ток 3.25 A
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Длина зачистки проводов 7 мм
Материал термопласт: центральная накладка
Выходное напряжение 5-20 В - 3.25 A 65W
Тип защиты защита от короткого замыкания
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485815619
|7.1
|4.2
|7.1
|см.
|139
|г.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|13606485815616
|23.2
|8.9
|19.5
|см.
|1.213
|кг.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|23606485815613
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|2.61
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|33606485815610
|120
|110.4
|80
|см.
|252.89
|кг.
Документы
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 300.74 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22
Формат PDF
Размер 1.19 MB
Срок действия: 22/04/2022 - 21/04/2027
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