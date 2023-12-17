City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 10А 4.5kA 30мА Тип-AС 230В

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии City9 Set Systeme Electric,1P+N, номинальный ток 10 А, характеристика С, Icn = 4.5 кА, ток утечки 30 мА, тип АС. АВДТ применяется в электрических сетях напряжением 230В. Предназначен для защиты сети от перегрузок, людей от поражения электрическим током и токов короткого замыкания. Уставка по току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом прикосновении. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Безопасные клеммы.