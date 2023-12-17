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C9D36625
City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 25А 6kA 30мА Тип-AС 230В
C9D36625

City9 Set Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N С 25А 6kA 30мА Тип-AС 230В

Референс: C9D36625
Линейка City9 Set

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии City9 Set Systeme Electric,1P+N, номинальный ток 25 А, характеристика С, Icn = 6 кА, ток утечки 30 мА, тип АС. АВДТ применяется в электрических сетях напряжением 230В. Предназначен для защиты сети от перегрузок, людей от поражения электрическим током и токов короткого замыкания. Уставка по току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом прикосновении. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Безопасные клеммы.

Спецификация
Технические характеристики
EC000905 Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ)
Глубина установочная (встраив.) 45 мм
Номин. ток 25 А
Номин. напряжение 230 кВ
Характеристика срабатывания (кривая тока) C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091285037.74.28.7 см. 0.2кг.
CAR
372шт.1468040912848729.528.738.2 см. 14.9кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Каталог City9 Set 2023
Техническая документация Листовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация City9 Set Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 339.52 kB
City9 Set Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14239_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14239_23
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