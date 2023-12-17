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C9F34263
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 63А 2P 4.5kA 230В
C9F34263

City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 63А 2P 4.5kA 230В

Референс: C9F34263
Линейка City9 Set

Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, характеристика С, Icn = 4.5 кА. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклеммное пространство.

Спецификация
Технические характеристики
EC000042 Модульный автоматический выключатель (автомат)
Тип напряжения AC (перемен.)
Глубина установочная (встраив.) 45 мм
Номин. ток 63 А
Номин. напряжение 400 кВ
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409062340823675 мм. 231г.
BB1
26шт.468040906235722.18.98 см. 1.441кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Каталог City9 Set 2023
Техническая документация Листовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация City9 Set Автоматические выключатели (АВ)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 330.69 kB
City9 Set Автоматические выключатели (АВ)
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23
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