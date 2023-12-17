City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 16А 4P 6kA 400В
City9 Set Автоматический выключатель (АВ) С 16А 4P 6kA 400В
Референс: C9F36416
Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 16 А, характеристика С, Icn = 6 кА. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклеммное пространство.
Спецификация
Технические характеристики
EC000042 Модульный автоматический выключатель (автомат)
Тип напряжения AC (перемен.)
Глубина установочная (встраив.) 45 мм
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 400 кВ
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409130292
|8
|8.9
|7.4
|см.
|0.48
|кг.
BAG
|2
|—
|3
|шт.
|4680409130308
|8
|8.9
|22.1
|см.
|1.447
|кг.
CAR
|3
|—
|36
|шт.
|14680409130282
|29.5
|28.7
|38.2
|см.
|17.86
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог City9 Set 2023Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Техническая документация Листовка City9 SetЛистовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Техническая документация City9 Set Автоматические выключатели (АВ)City9 Set Автоматические выключатели (АВ)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 330.69 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14020_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
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