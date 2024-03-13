АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 23-32A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ.
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 23-32A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ.
Референс: GM3P32
Автоматический выключатель защиты двигателя серии SystemePact GM3P с комбинированным расцепителем, регулируемым в диапазоне 23 - 32 А, с поворотной рукояткой управления и винтовыми зажимами. Автоматические выключатели GM3P предназначены для управления и защиты электродвигателей от перегрузки и короткого замыкания на объектах промышленности, инфраструктуры и строительства; устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную плату с помощью винтов.
Документы
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Тип документа
Техническая документация Руководство по эксплуатации автоматические выключатели защиты двигателя серии GM3PРуководство по эксплуатации автоматические выключатели защиты двигателя серии GM3P
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 2.2 MB
3D модели 3D модель для автоматических выключателей защиты электродвигателей GM3P3D модель для автоматических выключателей защиты электродвигателей GM3P
Дата документа: 13/03/2024
Формат STP
Размер 14.01 MB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
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