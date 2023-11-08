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GSL000227
GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000227
GSL000227

GLOSSA USB РОЗЕТКА тип-C 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, БЕЖЕВЫЙ

Референс: GSL000227
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) USB с разъемом типа C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-С - 65Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Бежевый
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Выходной ток 3.25 A
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Длина зачистки проводов 7 мм
Материал термопласт: центральная накладка
Выходное напряжение 5-20 В - 3.25 A 65W
Тип защиты защита от короткого замыкания
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606485815503714271 мм. 134г.
BAG
28шт.1360648581550023.28.919.5 см. 1.213кг.
CAR
316шт.2360648581550740.424.510.5 см. 2.528кг.
P12
41440шт.3360648581550412011080 см. 252.89кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка USB 65W cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 300.74 kB
Розетка USB 65W cерии Glossa
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22
Формат PDF
Размер 1.19 MB
Срок действия: 22/04/2022 - 21/04/2027
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22
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