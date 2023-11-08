GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, БЕЖЕВЫЙ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) розетки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - Предназначен для зарядки мобильных устройств: телефоны, планшетные компьютеры, mp3/mp4 плееры. - Может заряжать одно или два устройства одновременно. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.