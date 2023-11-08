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KD-3-48
W59 3-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ
KD-3-48

W59 3-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ

Референс: KD-3-48
Линейка W59

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет шампань) трёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 227 мм
Основные характеристики
Оттенок цвета накладки золотой
Серия W59
Тип продукта рамка
Тип покрытия окрашенный
Режим фиксации защёлкивание
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Вес нетто 0.0304 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.460705033923222.78.50.9 см. 33г.
BB1
215шт.469020101816237.218.610.6 см. 638г.
CAR
390шт.1469020101816938.438.433.2 см. 4.5кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 96кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 227 мм
Ширина 85 мм
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 483.18 kB
Рамки серии W59
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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