W59 3-постовая РАМКА, СОСНА
W59 3-постовая РАМКА, СОСНА
Референс: KD-3-78
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет сосна) трёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Дерево
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 227 мм
Основные характеристики
Оттенок цвета накладки сосна
Тип продукта рамка
Тип покрытия декорировано пленкой
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 3-постовая
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.0304 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050339034
|22.7
|8.5
|0.9
|см.
|33
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|4690201018193
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|638
|г.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|14690201018190
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|4.5
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|96
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 227 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
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