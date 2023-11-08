W59 3-постовая РАМКА, МАТОВЫЙ ХРОМ
W59 3-постовая РАМКА, МАТОВЫЙ ХРОМ
Референс: KD-3-58
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет матовый хром) трёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 227 мм
Основные характеристики
Оттенок цвета накладки матовый хром
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 3-постовая
Серия W59
Тип покрытия окрашенный
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Вес нетто 0.0304 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050338990
|22.7
|8.5
|0.9
|см.
|33
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|4690201018179
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|638
|г.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|14690201018176
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|4.5
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|96
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 227 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
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