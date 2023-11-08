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KP-152-58
W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, МАТОВЫЙ ХРОМ
KP-152-58

W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, МАТОВЫЙ ХРОМ

Референс: KP-152-58
Линейка W59

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет матовый хром) одноместная подъемная с рамками для открытого монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа) . - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Рамка для накладного монтажа
Цвет Черный
Количество постов (мест) 1
Вид/ марка материала Термопласт
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Серия W59 W59
Цветовой оттенок хром
Тип продукта коробка для наружного монтажа
Категория - аксессуар/отдельная деталь аксессуар для монтажа
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Глубина встраивания 39.5 мм
Монтаж электропроводки открытый
Количество постов 1-постовая
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809834438.58.54.9 см. 62г.
BB1
210шт.1360648098344023.219.58.9 см. 726г.
CAR
360шт.4360648098344140.424.228.8 см. 4.576кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 157кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39.5 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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