MuitiTrack Шина скрытой установки трековой системы 40 см Антрацит
MuitiTrack Шина скрытой установки трековой системы 40 см Антрацит
Референс: MTK11004B
Линейка MuitiTrack
Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) скрытой установки, длиной 40 см, цвет - антрацит. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Руководство по эксплуатации Шины MultiTrackРуководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 09/03/2024
Формат PDF
Размер 766.25 kB
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