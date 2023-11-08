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MTK11010B
MuitiTrack Шина скрытой установки трековой системы 100 см Антрацит
MTK11010B
MTK11010B

MuitiTrack Шина скрытой установки трековой системы 100 см Антрацит

Референс: MTK11010B
Линейка MuitiTrack

Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) скрытой установки, длиной 100 см, цвет - антрацит. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.

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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 09/03/2024
Формат PDF
Размер 766.25 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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