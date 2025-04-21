Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) B 10A 3P 10kA 400В

Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика B, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN.