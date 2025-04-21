Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 6A 1P 10kA 230В
Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 6A 1P 10kA 230В
Референс: S9F32106
Автоматический выключатель S9FH, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика C, Icn = 10 кА, Icu = 15 кА. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60898-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикаторами состояния контактной группы и срабатывания по причине аварии. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN.
1 216.80
Спецификация
Технические характеристики
EC000042 Модульный автоматический выключатель (автомат)
Поперечное сечение подключаемого многопроволочного (гибкого) провода 1-16
Поперечное сечение подключаемого однопроволочного (жесткого) провода 1-25
Количество защищенных полюсов 1
Класс токоограничения 3
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409202968
|10.1
|2.3
|7.6
|см.
|0.121
|кг.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|4680409206898
|10.9
|22.9
|8.8
|см.
|1.503
|кг.
CAR
|3
|—
|108
|шт.
|14680409202965
|38.2
|27.8
|29
|см.
|13.9
|кг.
P12
|4
|—
|2592
|шт.
|—
|120
|80
|102
|см.
|345
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
3D модели
S9FH 18мм 10kA 1P
Дата документа: 21/04/2025
Формат STP
Размер 11.9 MB
S9FH 18мм 10kA 1P
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для автоматических выключателей серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 250.2 kB
Руководство по эксплуатации для автоматических выключателей серии Systeme9
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
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