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S9R12425
Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 4P 30мА Тип-AC 400В
S9R12425

Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 4P 30мА Тип-AC 400В

Референс: S9R12425
Серия Systeme9

Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN.

6 981  
Спецификация
Технические характеристики
EC000003 Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО)
Глубина установочная 45
Степень загрязнения 3
Поперечное сечение подключаемого многопроволочного (гибкого) провода 25-25
Степень защиты (IP) IP20
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040920978310.37.68.1 см. 0.4кг.
CAR
327шт.1468040920978038.227.829 см. 11.3кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
3D модели
S9R 10kA 4P 100A
Дата документа: 21/04/2025
Формат STP
Размер 14.35 MB
S9R 10kA 4P 100A
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для выключателей дифференциального тока серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 370.79 kB
Руководство по эксплуатации для выключателей дифференциального тока серии Systeme9
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
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