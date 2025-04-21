Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 4P 30мА Тип-AC 400В

Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 40 А, ток утечки = 30 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN.