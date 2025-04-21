Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 80A 4P 300мА Тип-AC 400В
Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) S9R, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 80 А, ток утечки = 300 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и срабатывания по причине возникновения тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409209912
|10.3
|7.6
|8.1
|см.
|0.4
|кг.
CAR
|3
|—
|27
|шт.
|14680409209919
|38.2
|27.8
|29
|см.
|11.3
|кг.