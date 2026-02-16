ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 1000А 4P ВЫК,ГП РУЧНОЕ УПР.

Воздушный выключатель-разъединитель серии SystemePact ACB SD предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В (AC). Аппарат применяется для рабочих включений и отключений нагрузки. Номинальные характеристики: Un (AC) = 400 В/690 В, In = 1000 А, 4P, Icw (AC-400 В) = 42 кА, Icw (AC-690 В) = 35 кА, Icm (AC-400 В) = 88 кА, Icm (AC-690 В) = 73 кА, исполнение - выкатное, присоединение - заднее горизонтальное, управление - ручное, контакты положения аппарата в корзине: вкачен/выкачен/тест (по 1 шт.). Количество вспомогательных контактов состояния - 4 шт. Габаритный размер: ACB-1. ВxШxГ НЕТТО (см): 32,2х35,8х27,7. ВxШxГ БРУТТО (см): 38х43х45. Вес НЕТТО: 36 кг. Вес БРУТТО: 43 кг.