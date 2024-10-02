Российский ИБП Smart-Save Online SRT 10КВт, 230 В, 4C19 + 6C13, 5U,SNMP-карта,картриджная замена АКБ
Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU10KRTXLI-NC 10кВА/10кВт с предустановленной сетевой картой и картриджной заменой аккумуляторных батарей (АКБ). Топология двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Входные разъемы - клеммы, выходные разъемы - 4 IEC C19 + 6 IEC C13 и/или клеммы. Цветной сенсорный дисплей. Предустановленная SNMP карта - SE9604. Предустановленный модуль параллельного резервирования. Интерфейсы - USB, сухие контакты вход/выход, RS-232, EPO, EMBS, защита LAN. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков (ВББ) за счет мощного зарядного устройства. Автоматическое определение подключения ВББ, температурная коменсация заряда АКБ. Монолитный корпус 5U
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409235492
|370
|580
|935
|мм.
|80
|кг.