Российский ИБП Smart-Save Online SRT 8КВт, 230 В, 4C19 + 6C13, 5U, SNMP-карта,картриджная замена АКБ

Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU8KRTXLI-NC 8кВА/8кВт с предустановленной сетевой картой и картриджной заменой аккумуляторных батарей (АКБ). Топология двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Входные разъемы - клеммы, выходные разъемы - 4 IEC C19 + 6 IEC C13 и/или клеммы. Цветной сенсорный дисплей. Предустановленная SNMP карта - SE9604. Предустановленный модуль параллельного резервирования. Интерфейсы - USB, сухие контакты вход/выход, RS-232, EPO, EMBS, защита LAN. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков (ВББ) за счет мощного зарядного устройства. Автоматическое определение подключения ВББ, температурная коменсация заряда АКБ. Монолитный корпус 5U