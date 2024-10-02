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SRTRU8KRTXLI-NC
Российский ИБП Smart-Save Online SRT 8КВт, 230 В, 4C19 + 6C13, 5U, SNMP-карта,картриджная замена АКБ
SRTRU8KRTXLI-NC
SRTRU8KRTXLI-NC
SRTRU8KRTXLI-NC

Российский ИБП Smart-Save Online SRT 8КВт, 230 В, 4C19 + 6C13, 5U, SNMP-карта,картриджная замена АКБ

Референс: SRTRU8KRTXLI-NC
Серия Smart-Save Online SRT

Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU8KRTXLI-NC 8кВА/8кВт с предустановленной сетевой картой и картриджной заменой аккумуляторных батарей (АКБ). Топология двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Входные разъемы - клеммы, выходные разъемы - 4 IEC C19 + 6 IEC C13 и/или клеммы. Цветной сенсорный дисплей. Предустановленная SNMP карта - SE9604. Предустановленный модуль параллельного резервирования. Интерфейсы - USB, сухие контакты вход/выход, RS-232, EPO, EMBS, защита LAN. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков (ВББ) за счет мощного зарядного устройства. Автоматическое определение подключения ВББ, температурная коменсация заряда АКБ. Монолитный корпус 5U

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Основные характеристики
Тип напряжения AC (перемен.)
Мощность 8000ВА/8000Вт
Топология ибп Онлайн (двойное преобразование)
Форм-фактор Конвертируемый
Дополнительные характеристики
Гармонические искажения (thd) ≤1% линейная нагрузка, ≤4% нелинейная нагрузка
Время переключения от сети на батарею, мс 0 мс
Время перехода от инвертора на байпас, мс 0 мс
Степень защиты (ip) IP21
Snmp карта есть
Выход
Выходное напряжения 220...240 В
Отклонение напряжения (от батареи) 1 %
Частота выходного напряжения 46…64 Гц
Выходные подключения 6 IEC 60320 C13 + 4 IEC 60320 C19 + Выходные клеммы
Программируемые выходные розетки 1 IEC 60320 C19, 1 IEC 60320 C19, 3 IEC 60320 C13
Вход
Входное соединение Входные клеммы
Диапазон напряжения 110-300 В ± 3% – 50% нагрузка, 176-300 В ± 3% – 100% нагрузка
Частота входного напряжения 40...70 Гц
Количество входных фаз 1
Входное напряжение 220…240 В
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батареи Свинцово-кислотная
Монтаж батареи Внутренний батарейный блок
Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке 4.76 мин
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409235485370580935 мм. 80кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 760 мм
Высота 220 мм
Вес 78 кг
Ширина 438 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Формат PDF
Размер 544.48 kB
Срок действия: 02/10/2024 - 01/10/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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